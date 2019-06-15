Постоянный автор блога о здоровом образе жизни объясняет, что на самом деле проблема находится значительно выше и дальше — в области шеи

С онемением пальцев рук в наши дни сталкиваются многие люди вследствие сидячей работы за компьютером. В новой статье для «БИЗНЕС Online» доктор-остеопат Александр Иванов рассказывает о причинах этого недуга и делится эффективным комплексом упражнений, который он дает своим пациентам, страдающих от онемения рук.

«Во время сидячей работы наши шея и плечи могут быть напряжены из-за неудобного положения тела» Фото: pixabay.com ПРИЧИНА №1. «ОСТЕОХОНДРОЗ» ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Часто офисные работники жалуются на боль и онемение пальцев рук. Среди моих пациентов бывает немало таких людей. Как правило, проблема связана с перегрузкой шеи из-за сидячей работы, а также с неправильной эргономикой: неудобный стул, стол, компьютерная мышь. Сейчас я подробнее разберу три основных причины онемения рук. Чтобы увеличить, нажмите (фото предоставлено Александром Ивановым) Изнашивание межпозвоночных дисков со временем может приводить к боли и онемению пальцев рук из-за сдавления нервных корешков. Развитию этих дистрофических изменений в позвоночнике способствуют травмы (например, хлыстовая травма), микротравмы (например, частая езда в автотранспорте), статические перегрузки (сидячая работа), отсутствие регулярных физических нагрузок, неправильно подобранная подушка для сна и так далее.

Чтобы увеличить, нажмите (фото предоставлено Александром Ивановым) Чтобы увеличить, нажмите (фото предоставлено Александром Ивановым) ПРИЧИНА №2. МЫШЕЧНЫЙ СПАЗМ Во время сидячей работы наши шея и плечи могут быть напряжены из-за неудобного положения тела (например, когда стол высокий). Усилению напряжения способствуют также стрессовые ситуации. Также ношение тяжелой сумки на одном плече может вызвать мышечный спазм. Часто причиной боли и онемения пальце рук является так называемый синдром верхней апертуры, вызванный напряжением лестничных мышц. В результате сдавливается плечевое сплетение и появляется боль. Чтобы увеличить, нажмите (фото предоставлено Александром Ивановым) Чтобы увеличить, нажмите (фото предоставлено Александром Ивановым)

ПРИЧИНА № 3. ТУННЕЛЬНАЯ НЕЙРОПАТИЯ Сдавление нервов на периферии может вызвать синдром туннельной нейропатии (воспаление нервов). Часто это бывает у офисных работников и программистов, которые пользуются компьютерной мышью. Кисть руки находится длительное время в тыльном переразгибании, в результате нерв оказывается зажат в тесном мышечно-сухожильном канале, что приводит к боли и онемению пальцев. Для профилактики этого состояния рекомендую использовать специальную компьютерную мышь и делать упражнения для рук. Чтобы увеличить, нажмите (фото предоставлено Александром Ивановым) К КАКОМУ ВРАЧУ ОБРАТИТЬСЯ Для выявления причины боли и онемения пальце рук следует обратиться к врачу-неврологу или врачу-остеопату. Лечение данной проблемы может включать прием медикаментозных препаратов, сеансы мануальной коррекции (остеопатия), лечебную физкультуру, физиотерапию, рефлексотерапию. В большинстве случаев эффект от лечения положительный. Главное — не запускать проблему и обращаться к врачу при появлении первых признаков болезни. КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РУК ПРИ ОНЕМЕНИИ Чтобы увеличить, нажмите (фото предоставлено Александром Ивановым) Показания: туннельная нейропатия локтевого, срединного и лучевого нервов;

артроз и артрит суставов рук вне обострения;

реабилитация после травм. Чтобы увеличить, нажмите (фото предоставлено Александром Ивановым)

Противопоказания: обострение артрита;

«свежие» травмы рук (перелом, вывих, ушиб). Чтобы увеличить, нажмите (фото предоставлено Александром Ивановым) Чтобы увеличить, нажмите (фото предоставлено Александром Ивановым) Упражнение

Сжимаем кисть в кулак, держим 3 секунды, потом с силой растопыриваем пальцы. Делаем 15–20 раз. Чтобы увеличить, нажмите (фото предоставлено Александром Ивановым) Будьте здоровы!

Иванов Александр Александрович — кандидат медицинских наук, врач-остеопат, невролог, натуропат, член российской остеопатической ассоциации, популяризатор здорового образа жизни и осознанного подхода к здоровью. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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